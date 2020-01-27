Москва, , 10:06 — REGNUM Портал kinobuisness.com. опубликовал итоги кассовых сборов российского проката с 23 по 26 января. Лидеров стал американский комедийный боевик «Плохие парни навсегда» Джерри Брукхаймера и Дага Белграда. Его сборы составили в России и странах СНГ более 318 миллионов рублей.

По-прежнему в фаворе у отечественного зрителя, несмотря на продолжительный прокат, комедия «Холоп» Клима Шипенко. За уик-энд фильм собрал 125 миллионов рублей. Фильм является вообще рекордсменом — всего он заработал почти 3 миллиарда рублей.

Немногим более 100 миллионов рублей собрали комедии «Марафон желаний» Дарьи Чаруши и «(Не)идеальный мужчина» Марюса Вайсберга