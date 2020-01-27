Нью-Йорк, США, , 02:51 — REGNUM Компания Marvel решила закрыть проекты анимационных сериалов «Утка Говард» (Howard the Duck) и «Тигра и Дэззлер» (Tigra & Dazzler). Об этом 26 января сообщил портал Engadget.

Инсайдеры сообщили, что компания решила сосредоточить свои усилия на других предстоящих шоу: «МОДОК» и «Хит-Манки» (Hit-Monkey), а также на игровом сериале «Хеллстром» (Helstrom).

Напомним, ранее Marvel приняла решение объединить все свои телевизионные проекты в рамках подразделения Marvel Studios, которую возглавляет Кевин Файги. При этом она решила закрыть компанию Marvel Television.

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