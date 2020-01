Лос-Анджелес, США, , 01:51 — REGNUM Эмма Уотсон может исполнить главную роль в предстоящей перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом 26 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, руководство Disney рассматривает возможность её привлечения к проекту. Издание отмечает, что в таком случае Уотсон придётся бороться за это место с Карен Гиллан.

О том, что Гиллан рассматривается Disney в качестве возможного лидера новых «Пиратов Карибского моря» стало известно в октябре 2019 года. Ожидается, что в новой картине франшизы ведущие роли будут играть женщины.

Ранее СМИ сообщили, что этот проект покинули сценаристы Ретт Риз и Пол Верник (оба работали над созданием фильма «Дэдпул»), на их место пришли Крэйг Мэйзин (сериал «Чернобыль») и Терри Россио, ранее уже писавший сценарии для «Пиратов Карибского моря».

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Лукас хочет вернуться в «Звёздные войны» и исправить ошибки Disney