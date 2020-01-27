Лос-Анджелес, США, , 00:49 — REGNUM В сеть выложили промо-арт, на котором, как предполагается, запечатлён Ричард Мэдден в образе Икариса из предстоящего кинокомикса Marvel «Вечные». Оно было опубликовано 26 января на Twitter-странице Secrets of Eternals.

https://twitter.com/Eternalsnews/status/1221223508698636288

Изображение демонстрирует поклонникам киновселенной костюм, в который может быть одет супергерой. Фанаты в целом положительно оценили образ Икариса, однако некоторые выразили недоумение по поводу того, что в цветовой гамме костюма отсутствует красный цвет. Стоит отметить, что персонаж явно собирается применить какую-то способность: его правая рука окутана красным свечением.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили фотографии со съёмочной площадки «Вечных», на которых также был запечатлён Ричард Мэдден в образе Икариса. Судя по происходящему в снимаемой сцене его герой демонстрировал способности к левитации.

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