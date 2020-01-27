Лос-Анджелес, США, , 00:30 — REGNUM Фильм Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» собрал на домашнем кинорынке уже более $500 млн. Об этом 26 января сообщил портал Box Office Report.

Картина была показана в 1200 кинотеатрах США. В прошедние выходные (24 и 25 января 2019 года) она собрала в этой стране ещё $5,17 млн. Таким образом, несмотря на неоднозначную реакцию фанатов киновселенной, сумма её общемировых сборов составила $1,04 млрд.

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео телешоу Saturday Night Live, в котором Адам Драйвер исплнил роль Кайло Рена, как «босса под прикрытием». По сюжету, верховный лидер Первого ордена попытался справиться с обязанностями стажёра на базе «Старкиллер».

Читайте ранее в этом сюжете: Адам Драйвер снялся в смешном ролике на тему «Звёздных войн»