Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Том Холланд выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки фильма «Черри», который сейчас снимают режиссёры Энтони и Джо Руссо. Изображение было опубликовано 26 января на портале Comicbook.

https://www.instagram.com/p/B7rY7M5lsfy/

«Единственный способ добраться до съёмочной плошадки», — написал Холланд в комментарии. На фотографии актёр запечатлён в форме и снаряжении, сидящим на кварроцикле, которым управляет Джо Руссо.

Напомним, Том Холланд, отдыхающий сейчас от образа Человека-паука, в этой картине братьев Руссо играет бывшего армейского медика, страдающего от посттравматического стрессового расстройства и наркотической зависимости. Его герой, однажды оказываясь в сложной ситуации, начинает использовать свои навыки для того, чтобы грабить банки.

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