Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM В центре Екатеринбурга на месте снесённого памятника Краснознамённой группы установлена памятная табличка. Установку мемориального знака инициировали активисты общественного движения «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мемориальный знак Андрей Алексеев

На табличке размещена информация о памятнике — ставшим одним из символов Екатеринбурга. Также на ней отмечено, что мэр города Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещали восстановить монумент на историческом месте. Это должно произойти в 2020 году.

Мемориальный знак на Плотинке Андрей Алексеев

Как сообщало ИА REGNUM, в 1973 году город был награждён высшей государственной наградой — Орденом Ленина — за вклад в индустриализацию, развитие науки и Победу в Великой Отечественной войне. В 1974 году на Плотинке была установлена авангардная композиция Краснознамённая группа. На ней разместили увеличенную копию Ордена Ленина.

В ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению предшествующей администрации Екатеринбурге Краснознамённая группа была варварски снесена. Это вызвало широкий общественный протест и возмущение ветеранских, общественных и политических организаций.

Отметим, что в напоминание о том, что произошло, общественники неоднократно устраивали различные акции. Так на месте сноса проводилась «Вахта памяти», на телевизионной телебашне проводилась световая инсталляция, а на льду городского пруда появлялась ледяная копия памятника.

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В 2019 году новые городские власти обещали восстановить монумент, и на данный момент проводятся работы по обследованию технического состояния площадки.

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