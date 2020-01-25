Нью-Йорк, США, , 12:01 — REGNUM Шотландский актёр Грэм Мактавиш сыграет Сигизмунда Дийкстру во втором сезоне сериала «Ведьмак». Об этом 24 января сообщил портал Redanian Intelligence.

Во время прослушивания персонаж Мактавиша носил кодовое имя «Дэвид». Источники Redanian Intelligence сообщают, что судя по тексту его монолога на пробах, не остаётся сомнений — актёр исполнит роль главы реданской разведки.

Напомним, съёмки второго сезона «Ведьмака» начнутся зимой 2020 года. Премьера всех эпизодов на Netflix ожидается в 2021 году.

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