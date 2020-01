Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Поклонники видеоигр про ежа Соника нашли себе новую забаву после того, как в сеть выложили очередной трейлер фильма, в котором им мельком показали доселе невиданную форму героя. На это обратил внимание портал We Got This Covered.

https://twitter.com/TailsChannel/status/1220332397939580928

Автор статьи пишет, что после этого они начали публиковать в соцсети различные коллажи, дав жизнь новому интернет-мему.

https://twitter.com/izayahthecarter/status/1220427071375192064

Стоит отметить, что пользователи стали выкладывать как «милые» сравнения, так и весьма смешные.

https://twitter.com/Meleemario720/status/1220345772375453696

Напомним, премьера картины «Соник в кино» в Росии запланирована на 20 февраля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что хип-хоп исполнитель Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма «Соник в кино»