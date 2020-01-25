Вашингтон, 25 января 2020, 04:06 — REGNUM Поклонники видеоигр про ежа Соника нашли себе новую забаву после того, как в сеть выложили очередной трейлер фильма, в котором им мельком показали доселе невиданную форму героя. На это обратил внимание портал We Got This Covered.
https://twitter.com/TailsChannel/status/1220332397939580928
Автор статьи пишет, что после этого они начали публиковать в соцсети различные коллажи, дав жизнь новому интернет-мему.
https://twitter.com/izayahthecarter/status/1220427071375192064
Стоит отметить, что пользователи стали выкладывать как «милые» сравнения, так и весьма смешные.
https://twitter.com/Meleemario720/status/1220345772375453696
Напомним, премьера картины «Соник в кино» в Росии запланирована на 20 февраля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что хип-хоп исполнитель Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма.
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