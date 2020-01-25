Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Поклонники франшизы «Звёздный путь» очень удивились, когда увидели эмблему космических сил США (US Space Force) — нового военного подразделения, на создании которого настаивает президент страны Дональд Трамп. Об этом 25 января сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/NerdPyle/status/1220826030631374848

Эскиз эмблемы был опубликован сегодня, 25 января 2020 года на Twitter-странице Трампа. В комментариях пользователи тут же стали размещать для сравнения эмблему звёдного флота из фильмов и сериалов «Звёздный путь», центральная часть которой оказалась крайне схожа с центральной частью эскиза.

Впрочем, издание напомнило, что точно такое сходство имеется между эмблемами звёздного флота и Космического командования ВВС США.

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