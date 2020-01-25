Нью-Йорк, США, , 02:42 — REGNUM Компания из США Hot Topic выпустила коллекцию одежды, вдохновлённую сериалом Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1220818053203726336

Поклонники шоу могут видеть в каталоге знакомое красное пальто, клетчатую юбку с пряжкой, красное платье с белыми воротником и манжетами, блузки с черепами и вырезанной на спине пентаграммой, а также другие вещи.

Напомним, премьера первой части второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась на Netflix вчера, 24 января 2020 года. Главную рольв сериале исполняет актриса Кирнан Шипка.

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