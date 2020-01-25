Лос-Анджелес, США, , 02:30 — REGNUM Эмили Суоллоу, исполнившая в сериале «Мандалорец» роль оружейника, одним словом описала то, что ждёт фанатов во втором сезоне шоу. Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.

Актриса сказала, что второй сезон шоу будет «неожиданным». «Правда, я знаю очень, очень, очень мало», — добавила Суоллоу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эмили Суоллоу рассказала о смешных случаях на съёмках «Мандалорца», связанных с ношением доспехов персонажами. Актриса выразила надежду, что когда-нибудь продюсеры примут решение выпустить ролик с ляпами, которые имели место на съёмочной площадке.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса сериала «Мандалорец» рассказала о смешных случаях с доспехами