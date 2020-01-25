Бербанк, США, , 02:21 — REGNUM Стало известно, что кинокомпания Disney уже заказала производство игрового фильма по своей классической анимационной картине «Бэмби». Об этом 24 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Новый фильм будет выполнен в рамках того же подхода, что и «игровой» ремейк «Короля льва». Над созданием сценария будут работать писатели Женева Робертсон-Дуорет («Капитал Марвел», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Линдси Беер («Поступь хаоса»).

Напомнм, оригинальный фильм «Бэмби» Уолта Диснея вышел на экраны в 1942 году. Предыдущие проекты кинокомпании, в основу которых легли анимационные картины, успешно выступили в прокате. «Король лев» собрал в мире $1,66 млрд, а «Аладин» — $1,05 млрд.

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