Лос-Анджелес, США, , 01:34 — REGNUM В производстве находится новый фильм по хоррор-франшизе «Анаконда». Об этом 24 января сообщил портал Screen Rant.

Стало известно, что для написания сценария будущего фильма кинокомпания Columbia Pictures наняла Эвана Догерти, которого зрителя знают по работе над картинами «Белоснежка и охотник», «Дивергент» и «Tomb Raider: Лара Крофт».

Отмечается, что продюсеры хотят не просто выпустить ремейк оригинальной «Анаконды», а переосмыслить концепцию в соответствии с запросами современной аудитории.

Напомним, фильм «Анаконда» в 1997 году выпустил режиссёр Луис Льоса. в нём снялись Дженнифер Лопез, Айс Кьюб, Джон Войт, Эрик Столц, Оуэн Уилсон, Дэнни Трехо и другие известные актёры. При бюджете $45 млн картина собрала в мире более $136,8 млн.

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