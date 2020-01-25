Лос-Анджелес, США, , 00:32 — REGNUM Документальный фильм «Будь водой» («Be Water») про последние годы жизни Брюса Ли «перевернёт» образ актёра и мастера единоборств, который Квентин Тарантино показал в своём фильме «Однажды в Голливуде». Об этом продюсер картины Джулия Ноттингем сообщила 24 января в интервб порталу IndieWire.

Премьера этой картины состоится на фестивале независимого кино «Сандэнс» 25 января 2020 года. В фильме присутствуют редкие архивные кадры, воспоминания родственников Ли и его собственные высказывания. Ноттингем сказала, что картина даст «наиболее полную картину» того, каким человеком в действительности был Брюс Ли.

По поводу фильма Тарантино она сказала, что, по её мнению, режиссёр нашел«неудачное решение», выдав чрезвычайно грубую карикатуру на весьма разностороннего человека.

Напомним, дочь Брюса Ли Шеннон раскритиковала Квентина Тарантино за то, каким он показал в фильме её отца. Она сказал, что режиссёр сделал из него «высокомерного придурка», хотя её отец вовсе не являлся таковым.

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