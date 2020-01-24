Лос-Анджелес, США, , 23:31 — REGNUM Продюсер фильма «Паразиты» Квак Син-э заявила, что номинация картины на премию «Оскар» заставила людей обратить внимание на южнокорейский кинематограф. Об этом 24 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Син-э в интервью сказала, что она впервые работала с режиссёром Пон Чжун Хо, снявшим эту картину, однако отметила, что знакома с ним с 20-летнего возраста, а её компания занималась производством другого фильма кинематографиста — «Мать».

"Я очень положительно оцениваю стремление Академии стать более интернациональной. Благодаря тому, что «Паразиты» включены в состав (номинантов — ИА REGNUM) этого года, теперь люди уделяют больше внимания корейскому кино, и это меня очень радует», — сказала Квак Син-э.

Напомним, фильм «Паразиты» участвует в шести номинациях на премию «Оскар 2020». Картина в том числе претендует на премию в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм на иностранном языке». Стоит отметить, что это первая южнокорейская картина, получившая такое признание со стороны членов Киноакадемии США.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма «Соник в кино»