Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM В сеть выложили музыкальный клип с участием нескольких хоп-хоп исполнителей, в котором показаны кадры предстоящего фильма «Соник в кино». Ролик был опубликован 23 января на YouTube-канале рэпера Wiz Khalifa.

Таким образом, видео представляет собой трейлер будущего фильма. В нём показаны новые сцены, которые ещё не видели поклонники франшизы. Кроме Wiz Khalifa в кадре появились такие хип-хоп исполнители, как Ty Dolla $ign, Lil Yachty и Sueco the Child.

Ранее ИА REGNUM сообщило: аналитики дали свой прогноз по поводу того, сколько «Соник в кино» сможет собрать в кинотеатрах США в первые выходные проката. По их мнению, сумма кассовых сборов составит от $40 млн до $45 млн.

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