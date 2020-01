Лос-Анджелес, США, , 21:06 — REGNUM В сеть утекла информация, которая может раскрыть детали сюжета предстоящего кинокомикса Marvel «Вечные». Об этом 24 января сообщил портал We Got This Covered.

На Twitter-странице EternalsSecrets появилось что-то вроде описания боевой сцены, в которой сталкиваются Вечные и Девианты. Во время этого грандиозного события некоторые Вечные сражаются вместе с представителями современной Земли. Отмечается, что всё это является ловушкой, благодаря которой Вечные будут явлены миру.

Издание отмечает, что в киновселенной Marvel Земля на протяжении последних десяти лет практически постоянно находилась под угрозой, в связи с чем у поклонников появился закономерный вопрос о том, чем Вечные были заняты всё это время. Судя по этой утечке, сюжет картины расскажет, почему они скрывались и почему в итоге были раскрыты.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр Кумейл Нанджиани заявил: фильм «Вечные» не будет похож ни на одну другую картину Marvel. Он сообщил, что история, показанная в кинокомиксе, будет охватывать тысячи лет.

