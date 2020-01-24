Лос-Анджелес, США, , 20:36 — REGNUM Режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода») подтвердил подлинность утечки концепт-артов, показывающих конец альтернативного девятого фильма «Звёздные войны». Об этом 24 января сообщил портал Digital Spy.

На рисунках изображена битва между Кайло Реном и Дартом Вейдером, а также «раненый» или умирающий R2-D2.

https://twitter.com/JeromeJT3/status/1220543934843310080

Кинематографист ответил в Twitter, подтвердив, что концепт-арты относятся к сценарию его варианта девятой картины космической саги, проект которой имел рабочее название Duel of the Fates.

«Но я бы никогда не убил R2 … Он просто сильно ударился. Это случается со всеми нами», — отметил Треворроу.

Напомним, изначально снимать девятый фильм франшизы «Звёздные войны» должен был Колин Треворроу. Однако в сентябре 2017 года он сообщил, что покидает проект из-за творческих разногласий с руководством Lucasfilm.

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