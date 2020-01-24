Лос-Анджелес, США, , 20:16 — REGNUM Кумейл Нанджиани, исполняющий одну из главных ролей в предстоящем кинокомиксе Marvel «Вечные», рассказал о том, чего могут ожидать фанаты. Об этом 24 января сообщил портал Digital Spy.

Актёр сообщил, что фильм будет «самым фантастическим» и «самым эпичным» из всех работ киностудии.

«Эта история охватывает тысячи лет. Так что она (картина — ИА REGNUM) на самом деле не похожа ни на один другой фильм Marvel», — сказал Нанджиани.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили фотографии со съёмок «Вечных» с Ричардом Мэдденом, который исполнит в фильме роль Икариса. В основу картины лег комикс известного автора Джека Кирби.

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