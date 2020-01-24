Бербанк, США, , 16:23 — REGNUM На стриминговом сервисе Disney+ 30 января 2020 года выйдет короткометражный мультфильм «Жизнь лампы». Об этом сообщило издание Polygon 23 января.

Короткометражная история расскажет, как складывалась судьба пастушки Бо Пип до начала событий «Истории игрушек 4». По словам самой героини в трейлере, «жизнь детской лампы может быть даже слишком захватывающей».

Напомним, «История игрушек» — это франшиза мультфильмов от компаний Pixar и Disney. Премьера последней части состоялась в июне 2019 года.

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