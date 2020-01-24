Самара, , 14:14 — REGNUM Певица Земфира выступит в Самаре на фестивале «Рок над Волгой». Об этом 24 января сообщает пресс-служба компании NCA.

По сообщению пресс-службы организаторов фестиваля, мероприятие состоится 27 июня. Кроме Земфиры, на нем планируют выступить «Би-2», «Мумий Тролль» и Papa Roach.

Отмечается, что певица планирует исполнить как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни. По словам организаторов фестиваля, в течение пяти лет мероприятие посетили свыше 1,6 млн зрителей.

Напомним, что «Рок над Волгой» проходил на территории Самарского региона с 2009 по 2013 годы. В 2013 году на мероприятии выступала немецкая группа Rammstein.

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