Париж, , 11:07 — REGNUM Основные произведения искусства и религиозные ценности из кафедрального собора Нотр-Дам летом смогут увидеть жители и гости Парижа. О подготовке к выставке рассказал 24 января священник Жиль Друэн в эфире радиостанции France Bleu.

Друэн представляет архиепископа Парижского Мишеля Опети в госкомитете по восстановлению собора Нотр-Дам, который серьёзно пострадал от пожара в 2019 году. Выставку под названием «Вновь увидеть Нотр-Дам. Сокровища собора вне его стен» откроют рядом с самим собором, в больнице Hotel-Dieu.

Экспонатами выставки станут 150 предметов церковного искусства: обрядовые сосуды, дароносицы, ковчеги для мощей. Представят на ней скульптуры и картины, которые украшали собор и были спасены от огня, а также металлического петуха с навершия сгоревшего шпиля.

Выставка будет бесплатной, однако посетителям предложат пожертвовать деньги на восстановление собора, отметил священник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове рассказал, что реставрацию начнут в 2021 году. Ещё три года после этого потребуется, чтобы сделать собор безопасным для пребывания в нём людей.

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