Москва, , 10:58 — REGNUM «Уолт Дисней Компани СНГ» создаёт новую кинопрокатную компанию. Она заработает уже с 1 февраля 2020 года.

Уточняется, что ООО «Дисней Студиос» будет осуществлять прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлечённых проектов на территории России и СНГ.

Читайте также: «Холодное сердце — 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Новая структура будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight.

Напомним, ранее прокат фильмов Disney вёлся совместным предприятием Disney и Sony — Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR), которое на протяжении последних девяти лет было крупнейшим кинодистрибутором в России. Однако теперь фирмы решили разделить дистрибуцию на территории России.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава The Walt Disney признан самым влиятельным человеком в Голливуде