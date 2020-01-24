Пекин, , 10:19 — REGNUM Китайский триллер «Овца без пастуха» продолжает лидировать в китайском прокате, собрав около 6,77 млн юаней (около $0,98 млн) за 42-й день показа, сообщает 24 января агентство Синьхуа

Фильм рассказывает о том, как отец покрывает свою дочь, убившего сына полицейского. Данная ситуация приводит к тому, что семья встает лицом к лицу против стражей порядка.

На втором месте расположилась финальная часть саги о мастере кунг-фу и учителе легендарного Брюса Ли «Ип Ман 4». Фильм собрал 6,07 млн юаней, или 24% от суммарных сборов за день. А общие сборы фильма уже составили 1,18 млрд юаней. Третье место заняла картина «Обожание» с 4,53 млн юаней сборов.

Отметим, что ситуация в китайском прокате не изменилась с прошлой недели и, вероятно, изменится не скоро в связи с коронавирусом, из-за которого кинотеатры Поднебесной отменили все премьеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Триллер «Овца без пастуха» возглавил лидерство по кассовым сборам в Китае