Лос-Анджелес, США, , 10:18 — REGNUM Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби из вселенной «Звёздных войн» были временно заморожены. Об этом 24 января сообщил «Мир Фантастики».

По данным различных источников, руководство проекта не устроил итоговый сценарий, поэтому его решили изменить. Помимо этого, количество серий было решено сократить с шести до четырёх.

Тем не менее исполнитель главной роли в шоу Юэн Макгрегор заверил фанатов, что волноваться не о чём. По его словам, «сценарий хорош», но авторы проекта просто хотят внести в него дополнительные правки.

Напомним, сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли покажет, какую жизнь вёл этот персонаж после третьего эпизода киносаги. Дата выхода шоу пока неизвестна.

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