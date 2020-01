Лос-Анджелес, США, , 02:26 — REGNUM Чедвик Боузман в действительности недоволен тем, что студия Marvel, возможно, отстранит его от роли Чёрной Пантеры в предстоящих кинокомиксах. Об этом 24 января сообщил портал We Got This Covered.

По имеющейся информации Marvel, желая увеличить количество женских персонажей в своих картинах, планирует, что в какой-то момент Т`Чалла кому-то передаст костюм (самым вероятным преемником считается его сестра Шури). Таким образом, актёр и его герой достаточно скоро могут покинуть киновселенную.

Источники сообщили, что звёзда оригинального фильма не в восторге от таких планов. Они отмечают, что Боузман не хочет передавать роль и лишиться лидерства в многомиллиардной франшизе.

Напомним, фильм «Чёрная Пантера» вышел на экраны в феврале 2018 года, при бюджете $200 млн, собрав в мире более $1,34 млн. Ожидается, что премьера продолжения состоится в мае 2022 года.

