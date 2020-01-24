Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM Оригинальный англоязычный саундтрек к сериалу Netflix «Ведьмак» появился на музыкальных сервисах сегодня, 24 января 2019 года. Об этом сообщил портал Engadget.

Поклонники шоу уже могут найти песни в Spotify и Apple Music. Стоит отметить, что это произошло более, чем через месяц после того, как Netflix выложил все эпизоды сериала на своём сайте.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис подтвердил слухи о том, что он намерен выпустить аниме-сериал на основе мира книг серии «Ведьмак» Анджея Сапковского. Шоу будет называться «Ведьмак: Кошмар волка».

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