Телфорд, , 00:59 — REGNUM Во время общения с фанатами на Wales Comic Con 2020 Майкл Рукер назвал возможную причину, по которой в сериале «Ходячие мертвецы» так рано умер его герой Мерл Диксон. Об этом 23 января сообщил портал Cinema Blend.

Когда фанаты задали актёру вопрос о том, предпочитает ли он быть во франшизе «Ходячие мертвецы» или в «Стражах Галактики», Рукер намекнул, что AMC так рано убрал его из шоу из-за того, что не хотел платить большой гонорар.

«Я заработал больше денег на «Стражах». «Ходячие мертвецы» — они были дешевыми. АМС был очень дешевым. Вероятно, поэтому они и убили меня, потому что знали, что в следующем сезоне я получу больше денег», — сказал Рукер, рассмеявшись.

Напомним, по сюжету «Ходячих мертвецов» Мерл Диксон является братом Дерила Диксона (Норман Ридус). Последний раз живого Мерла зрители видели в 11 эпизоде третьего сезона шоу, который показали в эфире AMC 24 февраля 2013 года.

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