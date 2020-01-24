Лос-Анджелес, США, , 00:42 — REGNUM Режиссёр Джеймс Мэнголд и Мэтт Дэймон вновь объединятся в рамках проекта нового криминального фильма «Сила» (The Force) по одноимённому роману писателя Дона Уинслоу. Об этом 23 января сообщил портал Cinema Blend.

Стало известно, что в этом полицейском триллере Дэймон исполнит роль коррумпированого представителя Департамента полиции Нью-Йорка Денни Мэлоуна. В качестве одного из продюсеров картины выступит Ридли Скотт.

Напомним, впервые новость о том, что Джеймс Мэнголд экранизирует «Силу» появилась в марте 2018 года. Ранее этот роман Дона Уинслоу Стивен Кинг называл «Крёстным отцом» с полицейскими».

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