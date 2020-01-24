Рига, , 00:26 — REGNUM Юрис Жагарс победил в конкурсе организованным Министерством культуры и стал новым директором, а можно сказать кризисным менеджером, крупнейшего художественного театра Латвии Dailes teātra, сообщил портал nra.lv.

Всего на должность директора Dailes teātra претендовали 13 человек. В качестве художественного руководителя Юриса Жагарс назвал имя известного в Латвии режиссёра Виестура Кайриша. Своей первоочередной задачей Жагарс видит в формирование нового репертуара. Кризисная ситуация, как писало ИА REGNUM, сложилась в театре Dailes из-за конфликта творческой труппы с предыдущим художественным руководителем Дж. Дж. Дилинджером. Одновременно с ним, 1 ноября прошлого года в отставку подал и директор театра Андрис Витолс.

С именем его брата Андриса Жагарса в Латвии связывают возрождение Латвийской Национальной оперы, откуда, кстати, он был неожиданно уволен в 2013 году с формулировкой «за утрату доверия».