Лос-Анджелес, США, , 23:42 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмочной площадки будущего кинокомикса Marvel «Вечные». Снимок был опубликован 23 января на портал Digital Spy.

https://twitter.com/EternalsSecrets/status/1220348501365862400

На фото запечатлён актёр Ричард Мэдден в образе Икариса — представителя расы Вечных. Судя по происходящему в кадре, его герой демонстрирует свои способности к левитации.

https://twitter.com/AAssembleBR/status/1220349273142964224

Напомним, Ричарда Мэддена поклонники сериала «Игра престолов» знают по роли Робба Старка. Актёр также снялся в фильмах «Рокетмен», «Золушка» и сериалах «Телохранитель» и «Медичи».

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