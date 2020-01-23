Лондон, , 23:28 — REGNUM Рами Малек рассказал о том, чего зрители могут ожидать от его героя в фильме «Не время умирать» про новые приключения Джеймса Бонда. Об этом 23 января сообщил портал Digital Spy.

Актёр сообщил, что хотя исполнение роли Сафина он считает «очень неприятной работой», сам злодей считает себя «спасителем человечества».

«Я думаю, что все злодеи, если ты играешь их правильно, неправильно поняты. Они все думают, что являются альтруистами в глубине души», — сказал Малек, добавив, что Сафин делает злые поступки в основном из-за тех страданий, с которыми он столкнулся в своей жизни.

Напомним, в «Не время умирать» герой Рами Малека будет главным антагонистом Джеймса Бонда (Дэниел Крейг). В этом фильме Кэри Фукунаги также снимутся Рэйф Фаинс, Наоми Харрис, Леа Сейду, Бен Уишоу, Кристоф Вальц и другие известные актёры и актрисы.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики сказали, сколько сможет собрать в прокате фильм «Соник в кино»