Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM Эксперты дали свой прогноз относительно того, сколько сможет собрать в кинотеатрах США картина «Соник в кино» режиссёра Джеффа Фаулера. Об этом 23 января сообщил портал Comicbook.

По мнению отраслевых аналитиков, в первые выходные проката кассовые сборы картины на домашнем кинорынке составят от $40 млн до $45 млн. Стоит отметить: картина имеет преимущество благодаря тому, что дата её премьеры в США запланирована на 14 февраля 2020 года, таким образом, выходные также захватят Президентский день (17 февраля 2020 года).

Напомним, до этого эксперты портала Boxoffice Pro выдвинули прогноз, согласно которому «Соник в кино» может собрать в США в первый уик-энд от $20 млн до $30 млн. В проекте участвуют Джеймс Мардсен, Бен Шварц, Нил МакДонаф и Тика Самптер. Роль доктора Айво Роботника в фильме исполнит Джим Керри.

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