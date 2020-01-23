Токио, , 22:50 — REGNUM На основе манги и аниме-сериала «Моя геройская академия» будет выпущено не менее десяти полнометражных анимационных фильмов. Об этом 23 января сообщил портал Comicbook со ссылкой на Twitter-инсайдера Yonkou Productions.

По имеющейся информации, продюсеры хотят выпусать по одному фильму в год. Издание отмечает, что ни студия Bones, ни корпорация Shueisha ничего не сообщали о том, что планируется выход третьей полнометражки франшизы. Однако, по мнению автора статьи, «Моя геройская академия» вполне имеет подобный потенциал.

Напомним, вторая полнометражная картина «Моя геройская академия» вышла на большие экраны японских кинотеатров 20 декабря 2019 года. В США фильм начнут показывать только 26 февраля 2020 года.

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