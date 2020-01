Лос-Анджелес, США, , 20:12 — REGNUM Профессор Зум или Обратный Флэш в предстоящем кинокомиксе про приключения супергероя Барри Аллена может стать женщиной. Об этом 23 января сообщил портал We Got This Covered.

В сети опубликовали информацию, которая предположительно является синопсисом будущей картины. Согласно ему, Барри Аллен, страдая из-за смерти своей матери, встречает женщину по имени Эобард Тэйн, которая предлагает герою способ изменить её (матери) трагическую судьбу. Впрочем, издание отмечает, что эта информация пришла с известного форума 4Chan, поэтому невозможно определить, правдива она или нет.

В ноябре 2019 года появилась информация о том, что Warner Bros. может начать снимать кинокомикс «Флэш» в 2021 году. Главную роль в нём исполнит актёр Эзра Миллер.

