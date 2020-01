Лос-Анджелес, США, , 19:49 — REGNUM Писатель Мэттсон Томлин, работавший над проектом фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном создаст сценарий для предстоящей экранизации известной игры Mega Man. Об этом 23 января сообщил портал We Got This Covered.

Производством фильма в том числе будет заниматься продюсерская компания Chernin Entertainment («Планета обезьян», «Обливион», «Исход: Цари и боги»). По имеющейся информации, проект адаптации до сих пор находится на ранней стадии реализации.

Напомним, в декабре 2019 года Capcom подтвердила информацию о том, что картина выйдет на экраны, однако не стала называть никаких сроков премьеры. Оригинальный платформер (игра, в которой персонаж передвигается по платформам для завершения уровня) Mega Man вышел 17 декабря 1987 года.

