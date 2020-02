13 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Артур Завгородний, , 12:05 — REGNUM Очевидно, фильм о сильных женщинах, которые бросают вызов политике Fox News (читай республиканцам, а именно Трампу), не может пройти мимо голливудских премий. Но то, что эта картина мелькает лишь в номинациях на лучшие женские роли (Шарлиз Терон и Марго Робби), говорит о многом.

«Скандал» (или «Бомба») — «правдивая» история о том, как женщинам непросто в журналистике, особенно если начальник — старый извращенец, которому нравится смотреть на голые женские ноги, и не только смотреть, и не только на ноги. Фильм показывает, как жизнь в редакции Fox News превращается в шоу ужасов. Беда, однако, в том, что «Скандал» — как бы шоу и как бы ужасов, потому что ничего страшного, эпичного и даже нового в истории нет.

Известно, что Роджера Эйлса уволили с поста исполнительного директора и председателя правления Fox News после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Мужик правил телеканалом с момента его основания, а потом — бац! — разоблачения, протесты и отставка с щедрым выходным пособием. Кстати, эти события произошли до шумного движения #MeToo, которое оказало огромное влияние на Америку, а значит, и на весь «цивилизованный» мир.

И всё же «Скандал» — не первый фильм о безобразии в Fox News. Летом прошлого года вышел телесериал «Самый громкий голос», где властного продюсера мощно сыграл загримированный до неузнаваемости Рассел Кроу. Актеру за эту роль вручили «Золотой глобус». А здесь этот образ исполнил не менее загримированный Джон Литгоу, кричащий после того, как ведущие новостей и бывшие сотрудницы наконец-то высказались: «These women are trying to fuck me!» Разумеется, fuck можно толковать и как убить, и как трахнуть, что в эпоху дошедшей до абсурда борьбы за равноправие, против насилия и домогательства говорит само за себя.

Как работает ТВ-корпорация, показано глазами трех женщин: Шарлиз Терон играет ведущую политических новостей Мегин Келли, Николь Кидман — ведущую дневного шоу Fox & Friends Гретчен Карлсон, а Марго Робби — вымышленную журналистку и наивного офисного новичка с миленьким личиком, чья история застряла между скандалами Терон и Кидман, прямо как у Тарантино в «Однажды в Голливуде», где у актрисы почти нет слов.

Конфликт фильма прост и банален, поэтому единственное, что может взбодрить зрителя — сюжет и режиссура. Чего же ждать от режиссера трилогии «Остина Пауэрса»? Явно не серьезности. А если сценарий написал автор «Жизни Дэвида Гейла» и «Игры на понижение»? Сперва создатели «Скандала» подражают стилю и характеру картин Адама МакКея, будь то «Власть» или та же «Игра на понижение»: заигрывание со зрителем, разговор на камеру, персонаж объясняет, кто есть кто в Fox News, факты и флэшбэки. Но от сатирического кокетства быстро отказываются, и докудрама превращается в откровенное, пусть правильное, но очень пресное феминистское заявление против белого американского консерватизма, который — вот это новость — рулит Америкой. Фильм неспроста начинается с президентской кампании Дональда Трампа и заканчивается закатом карьеры Роджера Эйлса, эдакого Дика Чейни в мире ТВ. Fox News, Трамп, Эйлс становятся чуть ли не синонимами, дескать, вот, посмотрите на американские ценности.

Интересно, можно ли всерьез сочувствовать женщинам, которые осознанно идут в шоу-бизнес (а современная журналистика — настоящий шоу-бизнес), якобы не зная правил, по которым этот шоу-бизнес играет? Зрителю показывают, как большой босс, которого одни называют гением, а другие — тираном, использует молодых девушек как инструмент. Сексуальные образы хорошо продаются, поэтому сотрудницы канала носят короткие платья, обтягивающие стройные тела, и такая элегантность, кажется, никого не смущает. Видимо, женщины понимают законы бизнеса и готовы играть, потому что выгодно. А когда невыгодно, выскакивают скандальные истории, как у персонажей Терон, которая громко признает, что ненавидит Трампа, и Кидман, которую увольняют за призыв женщин быть собой. Обе годами молчат, а потом ругают руку, которая их кормит, и вообще мужики хотят только секса, и неважно с кем и где. Так общество делится на агрессоров и жертв.

Продюсер канала склоняет к сексу юную журналистку, намекая, что ей ничего не светит, если не поработать головой. Казалось бы, девушка может плюнуть и уйти, но она подчиняется. Почему так, непонятно. А потом выясняется, что женщинам стыдно, когда мужики их оценивают как сексуальный объект. Так, погодите, а какой фильм прославил Марго Робби? Не тот ли, где эта сексуальная блондинка раздвигала ноги перед лицом Ди Каприо? Можно еще вспомнить, как актриса пенилась в ванне с бокалом шампанского, рассказывая о глобальном мошенничестве. И вообще, неужели эти элегантные леди не знают, что нельзя доверять тем, у кого в руках власть и деньги?

Иронично, что голливудские актрисы, которые выезжают на внешности, призывают женщин отказаться от грима назло Трампу, мол, я в душе красивая. Странно, почему оскорбленные просто не уволятся? Непонятно и то, почему женщины рвутся работать на Fox News, идеология которого, как объясняет продюсер (Кейт МакКиннон): «Мир — ужасное место. Люди — ленивые дебилы. Меньшинства — преступники. Секс — противно, но интересно. Спросите себя, что может напугать бабушку или разозлить дедушку, и это история Fox. Пугай, возбуждай. Пугай, возбуждай».

Говорят, Fox News — это религия, но здесь даже близко нет погружения в работу тележурналистов. Вообще, есть серьезные сомнения, что на один из популярнейших телеканалов Америки берут не по уму, а по телу. Речь же идет о влиянии на народное мнение. Какие взгляды исповедуют униженные? Если наглый, грубый и циничный параноик Роджер Эйлс — это Fox News, а Fox News — это Роджер Эйлс, значит, журналистки верят в пропаганду канала? Получается, девушки знают, что творится внутри редакции, а также кто и как отдается похотливому шефу. Стало быть, молчание — согласие? Типичные карьеристки.

«Скандал» не назвать умным, внимательным и захватывающим. Какой смысл пытаться раскрыть зрителю глаза на объективацию и харассменты на телевидении, если Голливуд — такое же шоу. Голливуд прекрасно понимает — если говорить зрителю, что думать, можно его потерять, но если говорить, что чувствовать, зритель принадлежит тебе. Сексизм — ниточка, за которую можно дергать вечно, поэтому, выражаясь словами Роджера Эйлса, здесь «полно предубеждений и дерьма». В конце концов, дела продюсера — это банальная коррупция, только вместо бумаги мужик любит валюту с длинным языком. Таковы законы бизнеса. А появление Малкольма МакДауэлла закрепит это изображение культуры «старого доброго сунь-вынь».

