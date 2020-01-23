Сеул, , 16:05 — REGNUM Южнокорейский фильм покажут на юбилейном 70-м Берлинском кинофестивале. Об этом сообщает KBS со ссылкой на организаторов.

По их словам, «Время охоты» режиссёра Юн Сон Хёна покажут вне конкурса, на специальной гала-премьере.

Известно, что это первый южнокорейский фильм, который будет представлен на гала-премьере.

Напомним, что другие южнокорейские фильмы, такие как «Звери, что цепляются за соломинку» Ким Ён Хуна и «Двигаясь вперед» Юн Дан Би будут также показаны на Международном Роттердамском кинофестивале и Международном кинофестивале во Фрибурге.

Берлинский международный кинофестиваль пройдёт с 20 февраля по 1 марта. В южнокорейском прокате картина Юн Сон Хёна выйдет в феврале текущего года.