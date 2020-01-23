Санта-Барбара, США, , 13:29 — REGNUM Южнокорейский режиссёр Пон Джун Хо, известный по картине «Паразиты», был выбран «Режиссёром года» на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре (Santa Barbara International Film Festival). Об этом сообщает KBS со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в дань уважения режиссёру 23 января с 8 утра и на протяжении двенадцати часов на фестивале будут показаны четыре работы Пон Джун Хо.

На экранах появятся «Воспоминания об убийстве» (2003), «Вторжение динозавра» (2006), «Мать» (2009) и «Паразиты» (2019).

По данным организаторов, это четвертый раз за 35 лет проведения фестиваля, когда целый день посвящается работам одного режиссёра.

Известно, что за всю историю фестиваля режиссёрами года также были выбраны Спайк Ли, Кристофер Нолан, Гильермо Дель Торо и Альфонсо Куарон.