Варшава, , 13:12 — REGNUM С 25 по 27 января в Российском центре науки и культуры в Варшаве пройдёт IX Международный фестиваль имени Владимира Высоцкого. На этот раз фестиваль, проводящийся в Польше с 2011 года, пройдёт под названием «По тропам Высоцкого — песни привередливые». Сообщившее о начале фестиваля «Польское радио» не уточнило, что фестиваль проходит при поддержке фонда «Русский мир».

Как рассказал инициатор и организатор фестиваля Евгений Малиновский, участники фестиваля будут петь песни Высоцкого на польском и русском языках, а заграничные гости — на своих языках. В частности, исполнитель из Грузии Акакий Гачечиладзе исполнит песни Высоцкого на грузинском языке.

В первый день фестиваля пройдут прослушивания участников конкурса, после чего состоится награждение победителей и гала-концерт. Во второй день свои концерты проведут специально приглашённые гости фестиваля, а 27 января пройдёт встреча с сыном русского поэта актёром и режиссёром Никитой Высоцким.

Песни Владимира Высоцкого очень популярны в Польше. Отчасти на это повлияла «польская» фамилия поэта, и тот факт, что предки Высоцкого по отцовской линии жили в Бресте. При этом, дед Владимира Высоцкого Вольф Шлиомович Высоцкий был евреем, а город Брест тогда входил в состав Российской Империи.