Ташкент, , 11:17 — REGNUM Общественный фонд поддержки и развития национальных массмедиа зарегистрировался в Министерстве юстиции Узбекистана в качестве негосударственной некоммерческой организации и официально приступил к своей деятельности, говорится в сообщении фонда.

«Главная цель нашего общественного фонда — содействие созданию равных условий для средств массовой информации на медиарынке, их дальнейшему развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров», говорится в сообщении.

Также фонд ставит перед собой задачу содействовать созданию механизмов самоуправления национального сообщества массмедиа.

«Укрепление материально-технической базы средств массовой информации, поддержка деятельности журналистов и блогеров, оказание им юридической, организационной, технической и другой помощи входят в число приоритетных задач общественного фонда», говорится в сообщении.