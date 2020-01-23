Иерусалим, , 09:44 — REGNUM Александровское подворье находящееся в Старом городе Иерусалима вблизи Храма Гроба Господня может быть возвращено РПЦ. Об этом заявил министр экологии Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости.

Вопрос о возврате Александровского подворья обсуждался встречи сопредседателей межправительственной комиссии накануне визита в Израиль президента России Владимира Путина.

По словам министра, начата процедура выяснения права собственности на Александровское подворье. РФ направила соответствующие документы, которые доказывают, что Александровское подворье является «частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество».

"Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ)», — сказал Элькин.

В случае если будут поданы альтернативные апелляции на святыню, то дело отправится в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс Александровское подворье был получен Россией в собственность 150 лет назад. Комплекс включает в себя святыню Порог Судных Врат, домовую церковь Александра Невского и другие реликвии.