Сеул, , 09:46 — REGNUM Южнокорейский фильм вошёл в программу Международного кинофестиваля во Фрибурге. Об этом сообщает KBS со ссылкой на компанию Megabox Plus M.

Как стало известно, в 34-м фестивале будет участвовать картина южнокорейского режиссёра Ким Ён Хуна «Звери, что цепляются за соломинку» (Beasts that Cling to the Straw), основанная на романе японского писателя и повествующая о преступлениях, деньгах и последствиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данная южнокорейская лента была включена в программу одного из самых престижных европейских кинофестивалей, Международного Роттердамского кинофестиваля.

Международного кинофестиваля во Фрибуре пройдет с 20 по 28 марта. В южнокорейский прокат работа Ким Ён Хуна выйдет 12 февраля.

