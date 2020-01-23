Лос-Анджелес, США, , 07:56 — REGNUM Премьера второй части фильма «Капитал Марвел» может состояться в 2022 году. Об этом 22 января сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, Marvel сейчас находится в финальной стадии переговоров с писателем Меган МакДоннелл, которая создавала сценарий для предстоящего сериала Disney+ «ВандаВижен».

Если они пройдут успешно, она займётся написанием сценария для продолжения «Капитана Марвел». Также стало известно, что для съёмок этого кинокомикса студия ищет женщину-режиссёра. Анна Боден и Райан Флек, снявшие оригинальную картину, не будут участвовать в новом проекте.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ЛГБТ-активисты создали в сети петицию, в которой призвали Бри Ларсон отказаться от роли Капитана Марвел. По их мнению, этого персонажа должна играть чернокожая лесбиянка.

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