Лос-Анджелес, США, , 07:40 — REGNUM Сет Роген («SuperПерцы»), Дэвид Ф. Сандберг («Шазам») и Мэтт Толмач («Морбиус») снимут сериал по комиксу «Агент страха», который будет показывать потоковый сервис Amazon. Об этом 23 января сообщил портал Screen Rant.

Роген выступит в качестве исполнительного продюсера и режиссёра некоторых эпизодов шоу. Отмечается, что Amazon удалось обойти HBO Max, Peacock и TNT в борьбе за приобретение прав на франшизу. Сценарий для пилотной серии напишет Мэттон Томлин, который сейчас работает над проектом фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

Комикс «Агент страха» впервые был выпущен писателем Риком Ремендером и художниками Тони Муром и Джеромом Опена в октябре 2005 года. В центре повествования находится Хит Хьюстон — член группы, занимающейся устранением угроз планетам содружества. В его зону ответственности входит Земля.

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