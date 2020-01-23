Нью-Йорк, США, , 02:51 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер пятого сезона сериала «Лучше звоните Солу», который является спин-оффом сериала «Во все тяжкие». Ролик был опубликован 22 января на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.

Зрители могут видеть в кадре Кимберли Уэкслер (Рей Сихорн) и Джимми Макгилла (Боб Оденкерк), «превращение» которого в Сола Гудмана фактически завершено. Первый эпизод продолжения сериала выйдет в эфир на телеканале AMC 23 февраля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что AMC продлил «Лучше звоните Солу» на шестой сезон, который станет финальным. Начало его производства запланировано на конец 2020 года, а первую серию поклонники смогут увидеть в 2021 году.

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