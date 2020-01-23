Белвью, США, , 01:44 — REGNUM Предстоящая VR-игра Half-Life: Alyx практически полностью готова, сотрудники компании Valve завершили работу над проектом. Об этом 22 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1220074960942780416

Разработчики поделились с фанатами вселенной Half-Life информацией о ходе реализации проекта, и сообщили, что над ним работала самая большая команда разработчиков в истории Valve: в неё входили 80 человек.

Они также ответили на вопрос поклонника о длительности игры: на прохождение Half-Life: Alyx геймерам потребуется примерно столько же времени, сколько понадобилось на прохождение Half-Life 2. Кроме того, разработчики сказали: они «уверены» в том, что игра будет выпущена вовремя.

Напомним, в основу Half-Life: Alyx легла технология витуальной реальности. Релиз игры запланирован на март 2020 года.

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