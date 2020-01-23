Нью-Йорк, США, , 01:26 — REGNUM Продюсер мультсериала «Гриффины» Гари Джанетти собирается выпустить на потоковом сервисе HBO Max сатирическое анимационное шоу, главными героями которого будут члены британской королевской семьи. Об этом 22 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1220076396036444160

Сериал получит название «Принц» (The Prince), отмечается, что его производству уже был дан «зелёный свет». В качестве главного героя шоу выступит 6-летний принц Джордж Кембриджский, которого озвучит сам Джанетти.

Ранее СМИ сообщили, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл договорились с королевской семьёй о том, что они более не будут будут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов «королевские высочества». По имеющейся информации супружеская пара и их сын Арчи пока будут жить в Канаде.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix официально подтвердил слухи об аниме-сериале «Ведьмак»