Нью-Йорк, США, , 00:34 — REGNUM Компания Netflix подтвердила ранее появившуюся в сети информацию о том, что в разработке находится аниме-сериал «Ведьмак». Соответствующая публикация была размещена на Twitter-странице NXOnNetflix.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1220044349335130112

«Слухи правдивы, в разработке находится новая история в Ведьмаке!», — написала администрация аккаунта, добавив, что сюжет шоу «Ведьмак: Кошмар волка» расскажет о новой угрозе, с которой столкнётся континент.

Напомним, слухи о том, что Netflix может выпустить анимационный сериал по миру «Ведьмака» Анджея Сапковского впервые появились в декабре 2019 года. Позже стало известно, что над созданием сериала будут работать сценарист Бо ДеМайо и шоуреннер игрового сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич.

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